Cámara de Diputados prevé debatir el PGE 2026 y tres créditos internacionales esta semana

La Cámara de Diputados hizo pública su Agenda Semanal del 8 al 14 de diciembre, en la que se destaca que el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Gestión 2026 será uno de los principales puntos a tratar y podría debatirse en el pleno en el transcurso de esta semana.

Además, la agenda legislativa incluye el análisis y consideración de tres créditos internacionales, que buscan fortalecer áreas estratégicas del desarrollo económico y la gestión pública:

Proyecto de Ley N.º 067/2025-2026, que aprueba un contrato de préstamo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la CAF por hasta USD 550 millones para apoyar la liquidez económica.

Proyecto de Ley N.º 068/2025-2026, que aprueba un convenio de préstamo entre Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) por hasta 15 mil millones de yenes, destinado al programa de apoyo de emergencia post Covid-19.

Proyecto de Ley N.º 069/2025-2026, correspondiente a un crédito del BID por hasta USD 30 millones, para el Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto.

Los últimos dos créditos fueron rechazados por el anterior congreso y fueron repuestos para iniciar su trámite desde cero en las dos cámaras legislativas.

Asimismo, la agenda contempla otros puntos relevantes, como la conformación de brigadas departamentales, el tratamiento de una declaratoria de feria productiva comunitaria y la conformación de la Comisión de Ética.

Mire la agenda semanal de diputados:

