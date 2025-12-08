TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Incendio en una casa de La Paz Incendio de magnitud en La Paz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

Solo dos postulantes se registraron hasta la fecha para el Tribunal Electoral Departamental de La Paz

La convocatoria continúa abierta y este martes 9 de diciembre concluye el periodo de recepción de postulaciones, ampliado hasta las 20:00 horas.

Hans Franco

08/12/2025 10:37

Foto: Solo dos postulantes hasta la fecha para el TED La Paz
La Paz

Escuchar esta nota

El asambleísta departamental Israel Alanoca informó que hasta el momento dos personas, un ciudadano y una ciudadana, se registraron oficialmente como postulantes para el cargo de vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.

“Hasta el momento tenemos dos postulantes, un ciudadano y una ciudadana que ya se han inscrito. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde para otros postulantes que se animen para postular y ser vocal departamental”, declaró Alanoca en entrevista con Red Uno.

La convocatoria continúa abierta y este martes 9 de diciembre concluye el periodo de recepción de postulaciones, ampliado hasta las 20:00 horas.

La Asamblea Departamental de La Paz debe remitir un total de 12 postulantes a la Cámara de Diputados, instancia que será responsable de designar a cuatro vocales departamentales, de los cuales al menos uno deberá pertenecer a una nación o pueblo indígena originario, garantizando además la participación equilibrada de hombres y mujeres.

La autoridad exhortó a la ciudadanía interesada a presentar sus documentos dentro del plazo establecido, recordando que el proceso se realiza bajo los principios de transparencia y participación.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD