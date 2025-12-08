Solo dos postulantes se registraron hasta la fecha para el Tribunal Electoral Departamental de La Paz

El asambleísta departamental Israel Alanoca informó que hasta el momento dos personas, un ciudadano y una ciudadana, se registraron oficialmente como postulantes para el cargo de vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz.

“Hasta el momento tenemos dos postulantes, un ciudadano y una ciudadana que ya se han inscrito. Vamos a estar hasta las 6 de la tarde para otros postulantes que se animen para postular y ser vocal departamental”, declaró Alanoca en entrevista con Red Uno.

La convocatoria continúa abierta y este martes 9 de diciembre concluye el periodo de recepción de postulaciones, ampliado hasta las 20:00 horas.

La Asamblea Departamental de La Paz debe remitir un total de 12 postulantes a la Cámara de Diputados, instancia que será responsable de designar a cuatro vocales departamentales, de los cuales al menos uno deberá pertenecer a una nación o pueblo indígena originario, garantizando además la participación equilibrada de hombres y mujeres.

La autoridad exhortó a la ciudadanía interesada a presentar sus documentos dentro del plazo establecido, recordando que el proceso se realiza bajo los principios de transparencia y participación.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play