TEMAS DE HOY:
accidente vehicular Incendio en una casa de La Paz Incendio de magnitud en La Paz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: Así fue el incendio donde once estudiantes murieron calcinados al festejar un cumpleaños

Un festejo de cumpleaños terminó en tragedia, donde 11 estudiantes fallecieron calcinados. Todos jóvenes fallecidos pertenecen al Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, Perú.

Red Uno de Bolivia

08/12/2025 10:29

Foto: Redes Sociales.
Perú

Escuchar esta nota

Un incendio de gran magnitud arrasó el pasado 4 de diciembre un local conocido como “Calmatripas”, ubicado en el centro de Huancané, Puno, dejando un saldo de 11 jóvenes fallecidos,

Según reportes de testigos, el fuego se propagó rápidamente luego de la explosión de varios balones de gas. Vecinos intentaron controlar las llamas con baldes de agua debido a la ausencia de una compañía de bomberos en la provincia, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la tragedia.

El local, donde operaban un restobar, una pollería y un karaoke sin licencia municipal, quedó completamente destruido. Tres jóvenes lograron sobrevivir y fueron trasladados de inmediato al Hospital Lucio Aldazábal Pauca para recibir atención médica.

Todas las víctimas fueron identificadas, pertenecen al Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, Perú.

Familiares de los fallecidos expresaron su dolor y exigen responsabilidades al alcalde Valerio Tapia, por permitir el funcionamiento del establecimiento sin la debida autorización.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD