Video: Así fue el incendio donde once estudiantes murieron calcinados al festejar un cumpleaños

Un incendio de gran magnitud arrasó el pasado 4 de diciembre un local conocido como “Calmatripas”, ubicado en el centro de Huancané, Puno, dejando un saldo de 11 jóvenes fallecidos,

Según reportes de testigos, el fuego se propagó rápidamente luego de la explosión de varios balones de gas. Vecinos intentaron controlar las llamas con baldes de agua debido a la ausencia de una compañía de bomberos en la provincia, pero sus esfuerzos no fueron suficientes para evitar la tragedia.

El local, donde operaban un restobar, una pollería y un karaoke sin licencia municipal, quedó completamente destruido. Tres jóvenes lograron sobrevivir y fueron trasladados de inmediato al Hospital Lucio Aldazábal Pauca para recibir atención médica.

Todas las víctimas fueron identificadas, pertenecen al Instituto Superior Pedagógico Público de Huancané, Perú.

Familiares de los fallecidos expresaron su dolor y exigen responsabilidades al alcalde Valerio Tapia, por permitir el funcionamiento del establecimiento sin la debida autorización.

