VIDEO: Estas son las impactantes imágenes del helicóptero que cayó en una cancha de tenis en Argentina

Un helicóptero cayó la noche de este jueves en un predio de canchas de tenis ubicado en la calle Jerónimo Salguero al 3400, en el barrio de Palermo en Argentina, dejando a cuatro personas heridas.

El hecho ocurrió poco después de las 20:00 horas y quedó registrado en un video que comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde se observa a la aeronave destrozada tras el impacto.

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el medio argentino TN, dos de los cuatro pasajeros heridos, un hombre y una mujer lograron salir por sus propios medios y estaban conscientes cuando llegaron los equipos de emergencia.

Ambos fueron atendidos en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital Fernández. El piloto, en cambio, sufrió lesiones de mayor gravedad.

El lugar fue rodeado por un amplio operativo del SAME, Bomberos y fuerzas de seguridad, que dispusieron un corte total en la zona para trabajar en las pericias. Las autoridades informaron que la situación quedó "bajo control".

La aeronave, un Robinson R44 perteneciente a la empresa privada Hangar Uno Tours, había despegado de San Fernando a las 20:08 y tenía previsto aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery. Las causas del accidente aún se investigan.

