Internacionales

VIDEO: El dramático rescate de un niño atrapado bajo un helicóptero siniestrado en la playa

La aeronave, participaba del evento Cars 'N Copters y cayó cerca de un hotel frente al mar ante decenas de testigos. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

13/10/2025 10:44

Estados Unidos

Momentos de angustia se vivieron el pasado 11 de octubre durante el evento "Cars 'n' Copters" cuando un helicóptero Bell 22SP perdió el control y se estrelló contra las escaleras frente a la playa.

En medio del caos, un niño llamado Oliver Holland quedó atrapado bajo los restos del aparato, enfrentando una situación de vida o muerte.

Gracias a la rápida intervención de cinco valientes transeúntes, Oliver fue rescatado a tiempo, aunque resultó con heridas graves: un pulmón colapsado y una hemorragia cerebral que pusieron en riesgo su vida. Los socorristas actuaron con urgencia para liberarlo del peso del helicóptero y trasladarlo a un hospital cercano, donde permanece en cuidados intensivos.

Testigos relataron el momento en que el niño quedó atrapado y cómo el grupo de personas no dudó en arriesgarse para salvarlo. "Fue aterrador, pero todos nos enfocamos en ayudar a Oliver," dijo uno de los rescatistas.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente mientras la comunidad local y los familiares de Oliver esperan noticias sobre su evolución, unidos en esperanza y apoyo.

