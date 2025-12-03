TEMAS DE HOY:
Policial

Arrestan a hinchas del Flamengo tras causar daños y agredir a un chofer

Los extranjeros golpearon al chofer de un bus que estaba haciendo fila en un surtidor. Transportistas piden que paguen los daños y sean procesados. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/12/2025 18:19

Un grupo aproximado de sesenta hinchas del club Flamengo fueron arrestados este miércoles en Santa Cruz, acusados de agredir al chofer de un bus interdepartamental y causar daños al vehículo. Los fanáticos brasileños retornaban a su país tras asistir a la final de la Copa Libertadores en Perú.

Juan Yujra, dirigente del Transporte pesado, informó que la agresión fue alertada a través de grupos de WhatsApp de los choferes, lo que permitió que la Policía intercepte el bus en el séptimo anillo de la av. Virgen de Cotoca.

“Son hinchas del Flamengo, tienen las poleras de los colores de ese equipo, el hecho de que hayan salido campeones de la Libertadores no les da derecho para golpearnos en nuestra propia tierra”, señaló Yujra.

Según el reporte, los hinchas se habrían detenido previamente en un surtidor del octavo anillo de la G-77, donde golpearon al conductor que esperaba su turno para cargar combustible y luego rompieron los vidrios del bus antes de huir.

Yujra llegó hasta la Felcc junto al chofer agredido para formalizar la denuncia. El sector exige que los detenidos paguen los daños materiales y también enfrenten un proceso penal por los hechos de violencia registrados.

 

