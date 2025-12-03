TEMAS DE HOY:
Parque Nacional Noel Kempff Mercado Augusto Russo YPFB

31ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Desvían mercancía de contenedor y caen tres implicados en Santa Cruz

Parte de la carga fue recuperada tras ser desviada por una transportadora y descargada en un galpón de Santa Cruz, según informó la Felcc.

Miguel Ángel Roca Villamontes

03/12/2025 18:12

Escuchar esta nota

La Policía aprehendió a tres personas acusadas de desviar y robar mercancía de un contenedor privado, informó el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla.

Según el reporte, el cargamento había salido de La Paz y debía llegar a un destino específico, pero la transportadora contratada desvió la ruta y descargó la mercancía en un galpón de la Villa Primera de Mayo.

Esta mercancía provenía de la ciudad de La Paz y la transportadora contratada desvía su destino final y sacaron toda la mercancía. Iniciamos las investigaciones y, tras detectar su ubicación, realizamos un allanamiento en donde aprehendimos a tres personas y recuperamos parte del cargamento”, explicó Astilla.

La Policía aguarda que los acusados, identificados como autores materiales e intelectuales, presten su declaración para esclarecer el caso y recuperar la totalidad de la carga sustraída.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD