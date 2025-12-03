Desvían mercancía de contenedor y caen tres implicados en Santa Cruz

La Policía aprehendió a tres personas acusadas de desviar y robar mercancía de un contenedor privado, informó el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Gustavo Astilla.

Según el reporte, el cargamento había salido de La Paz y debía llegar a un destino específico, pero la transportadora contratada desvió la ruta y descargó la mercancía en un galpón de la Villa Primera de Mayo.

“Esta mercancía provenía de la ciudad de La Paz y la transportadora contratada desvía su destino final y sacaron toda la mercancía. Iniciamos las investigaciones y, tras detectar su ubicación, realizamos un allanamiento en donde aprehendimos a tres personas y recuperamos parte del cargamento”, explicó Astilla.

La Policía aguarda que los acusados, identificados como autores materiales e intelectuales, presten su declaración para esclarecer el caso y recuperar la totalidad de la carga sustraída.

