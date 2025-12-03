"Nadie ha podido precisar cómo ingresó al área restringida": Aguardan informe forense del joven que se ahogó en una piscina

La escena en la Piscina Olímpica de La Chimba, en Cochabamba, quedó teñida de dolor este martes. Un joven de 23 años murió ahogado en la piscina de saltos —la más profunda del complejo, con cinco metros— mientras asistía a su segunda clase de natación con un club que alquila los ambientes.

Su clase estaba programada entre las 15:00 y 16:00, pero su cuerpo fue encontrado recién cerca de las 17:00, en el fondo de la pileta. Hasta el momento, nadie ha podido precisar cómo ingresó a esa área restringida ni cómo pasó una hora sin que nadie notara su ausencia.

Tras el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se informó que la autopsia aún no se realizó. Se espera que el procedimiento forense se lleve a cabo en el transcurso de la mañana, para determinar con precisión las causas de la muerte.

Lo que más llamó la atención fue lo que quedó en el recinto después de la tragedia, una sola vela encendida, colocada al borde de la piscina donde el joven perdió la vida. Un gesto simple pero profundamente conmovedor, que intenta dar luz en medio del desconcierto y que se convirtió en el único símbolo visible de duelo en un espacio donde, horas después, las actividades se retomaron con normalidad.

La Policía y la Fiscalía continúan investigando para establecer si hubo negligencia y cómo pudo ocurrir un hecho tan grave en una zona que debería estar estrictamente controlada.

