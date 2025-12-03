Alcaldía cruceña busca agilizar la regularización del derecho propietario

La Alcaldía de Santa Cruz comenzó a socializar un decreto que permitirá certificar a los poseedores de buena fe de predios urbanos, un paso previo para la regularización del derecho propietario en la ciudad.

El alcalde Johnny Fernández explicó que la medida no entrega directamente el derecho propietario, sino que se enfoca en la certificación técnica de los predios y de los poseedores de buena fe, un proceso que requiere un relevamiento previo de datos realizado durante casi dos años mediante información satelital.

“Nosotros no damos papeles ni derecho propietario. Lo que hacemos es generar información técnica sobre la ubicación y situación de cada predio”, aclaró el alcalde.

Entre los requisitos para acceder a la certificación se incluyen:

Carnet de identidad.

Facturas de servicios básicos como agua y luz que acrediten residencia.

Declaración jurada.

Relevamiento técnico del predio por parte de la Alcaldía.

Fernández indicó que más de 100.000 familias se beneficiarán con esta medida, ya que actualmente el 43% de los asentamientos de la ciudad no cuentan con certificación alguna.

“Este proceso permitirá que los vecinos que llevan años viviendo en estos lugares puedan iniciar los trámites para obtener el derecho propietario de manera segura y gratuita”, señaló.

La autoridad también destacó que la certificación no aplicará a áreas verdes, parques urbanos ni cordones ecológicos, que seguirán siendo propiedad del municipio. “Solo se certifican los predios donde no se había iniciado ningún trámite de legalización”, precisó.

Asimismo, se anunció la apertura de un portal digital para que los vecinos puedan consultar y registrar sus datos, agilizando el proceso y evitando que personas sean extorsionadas por intermediarios.

Mira la programación en Red Uno Play