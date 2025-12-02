Fiscalía emite orden de aprehensión contra conductor por explosión en surtidor de Portachuelo

El Ministerio Público de Portachuelo emitió una orden de aprehensión en contra del conductor de un vehículo que provocó una explosión en un surtidor de combustible, incidente que dejó gravemente herida a una madre embarazada y a sus dos hijos menores.

La investigación preliminar apunta a varios delitos: recepción ilegal de combustible, omisión de socorro y manipulación informática. Según el informe del Ministerio Público, el vehículo habría registrado datos falsos que permitían cargar carburante de manera ilegal, posiblemente con fines de venta al raleo.

El hecho se registró el pasado viernes 28 de noviembre, cuando el conductor intentó abastecer su vehículo sin cumplir los protocolos de seguridad, como la instrucción de que los ocupantes descendieran del motorizado.

La explosión provocó quemaduras de más del 60% del cuerpo en la madre, que se encuentra en gestación de cinco semanas. Sus hijos también están en estado crítico: la niña de un año y diez meses está siendo intervenida quirúrgicamente, mientras que su hermano de tres años permanece conectado a un respirador.

Mira la programación en Red Uno Play