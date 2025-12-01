“Tiene riesgo a perder la vida”: Madre e hijos en terapia intensiva tras explosión de vehículo en Portachuelo

Una explosión de un motorizado en un surtidor de Portachuelo dejó a cuatro personas heridas, dos de ellas de gravedad, incluyendo a una madre y su hija de seis años, quienes permanecen en terapia intensiva.

El hecho ocurrió cuando el propietario del vehículo ingresó al motorizado, cerró la puerta y realizó el pago del combustible. Momentos después, el vehículo se encendió de manera inesperada, provocando la explosión. Cámaras de seguridad del surtidor captaron el instante exacto del accidente.

Según testigos, una persona que viajaba junto al conductor logró salir rápidamente, mientras que otra intentó auxiliar a los menores que se encontraban en la parte trasera. El motorizado terminó completamente calcinado a pesar de los esfuerzos de los presentes por controlar las llamas con extintores.

De acuerdo al reporte médico, la mujer afectada presenta quemaduras en aproximadamente el 70% de su cuerpo, incluyendo lesiones de primer, segundo y tercer grado, y se encuentra en estado crítico con riesgo de perder la vida.

Su hija de seis años también sufrió quemaduras graves, mientras que otros dos niños menores, de uno y tres años, presentan entre el 30% y 50% de su cuerpo afectado y fueron sometidos a cirugía.

Familiares de las víctimas relataron la gravedad de la situación: “Ahorita la situación de mi hermana está un poco crítica porque tiene riesgo a perder la vida y capaz no resista la cirugía que le van a hacer hoy día”, comentó el hermano de la mujer.

