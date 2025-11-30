Fueron a realizar la Inspección Técnica Vehicular y descubrieron que tenían multas de más de Bs 200

La jornada de este domingo se vio marcada por el caos vehicular y las largas filas en los puntos de Inspección Técnica Vehicular (ITV), inicialmente programada para finalizar hoy. A la habitual presión de los rezagados se sumó la indignación de varios conductores que fueron sorprendidos con multas de tránsito desconocidas, cuyos montos superan los 200 bolivianos.

A pesar de que la inspección estaba programada para terminar hoy, generando un tráfico intenso en las inmediaciones de los centros de revisión, la noticia de una ampliación de plazo trajo un alivio tardío. Varios propietarios de vehículos reconocieron haber postergado el trámite.

“Estamos desde la mañana haciendo fila”, comentó un conductor. Otro propietario asumió la responsabilidad por el retraso: "He visto desde septiembre que estaba vacío. Negligencia a veces de cada uno, pero en este caso descuido mío, porque yo tengo pagada la boletita desde septiembre inclusive", indicó, justificando la decisión de acudir el último día.

Multas sorprenden a conductores

La mayor sorpresa para los usuarios llegó al momento de intentar adquirir la boleta de inspección. Varios conductores se encontraron con cargos inesperados que, según relatan, aparecieron sin previo aviso ni explicación.

"Solamente cuando he ido a pagar, a comprar esa boleta para la inspección técnica, ha salido la boleta de las multas y en el banco no dan ningún tipo de explicación", relató un conductor visiblemente molesto.

El impacto económico es considerable para los afectados. Otro propietario lamentó la situación: "Yo, ahora tengo 220, eso más tengo que pagar. Según por no tener licencia, pero yo tengo licencia, no sé por qué apareció", expresó, evidenciando la falta de claridad en el origen de las infracciones.

