Un respiro para la ciudad: Tarija disfruta el Día del Peatón

La ciudad vive este domingo una fiesta urbana con actividades recreativas que buscan reducir la contaminación y promover hábitos saludables.

Silvia Sanchez

30/11/2025 13:13

Tarija, Bolivia

Tarija celebra este domingo 30 de noviembre el Día del Peatón, en cumplimiento de una normativa nacional que impulsa la conciencia ambiental y el uso de medios de transporte no motorizados.

Desde temprano, varios puntos estratégicos de la ciudad se llenaron de movimiento con actividades recreativas, deportivas y culturales. El objetivo: incentivar a la población a caminar, andar en bicicleta y disfrutar de los espacios públicos sin el tráfico vehicular habitual.

La iniciativa no solo reduce por un día la contaminación generada por los motorizados, sino que también promueve un estilo de vida más saludable y sostenible para las familias tarijeñas. Con una amplia oferta de juegos, deporte y convivencia, el Día del Peatón se consolida como una jornada ideal para reconectar con la ciudad y el medioambiente.

