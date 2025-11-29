Comandante prohíbe a policías 'cualquier cobro o pedido de dinero'

La Policía Boliviana emitió un memorándum circular mediante el cual se prohíbe de manera terminante a todos sus efectivos solicitar, exigir, aceptar o insinuar la entrega de dinero, dádivas económicas, materiales o cualquier tipo de favor, tanto en beneficio propio como de terceros.

La disposición, fechada el 29 de noviembre de 2025, está dirigida a todas las direcciones nacionales, comandos departamentales y unidades operativas del país, y se enmarca en las políticas de lucha contra la corrupción impulsadas por el Estado.

Según el documento oficial, "esta prohibición se aplica en todo momento, circunstancia y lugar, tanto durante el servicio policial como fuera de él. Cualquier incumplimiento será considerado falta grave, dando lugar al inicio inmediato de procesos administrativos, disciplinarios y penales, de acuerdo con la normativa vigente".

Asimismo, se instruye a todas las jefaturas y direcciones a difundir y socializar obligatoriamente esta disposición entre todo el personal bajo su dependencia, debiendo además reportar acuse de recibido en un plazo máximo de 24 horas.

