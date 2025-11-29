Familiares y amigos dieron el último adiós a doña Ramona, víctima de la riada en Achira

En medio de un profundo dolor y rodeados por vecinos, familiares y amigos despidieron este sábado a doña Ramona Banegas, la mujer de 87 años que perdió la vida tras ser arrastrada por una mazamorra de lodo en la comunidad de Achira, municipio de Samaipata.

El funeral se desarrolló en la misma localidad donde la adulta mayor vivió gran parte de su vida y donde era ampliamente querida y respetada.

La tragedia ocurrió luego de la fuerte riada que afectó a Achira hace casi dos semanas. Desde entonces, un grupo de rescatistas, voluntarios y comunarios se movilizó sin descanso para encontrar el cuerpo de la anciana, que había desaparecido en medio del deslizamiento.

Tras doce días de búsqueda ininterrumpida, finalmente lograron hallarla, dando cierre a una angustiosa espera para sus seres queridos.

Mientras la comunidad intenta sobreponerse a esta pérdida, las labores de búsqueda continúan. Las autoridades y equipos de rescate aún intentan dar con el paradero de Verónica Eves Peña, de 23 años, quien también desapareció durante la misma riada y permanece sin ser encontrada.

