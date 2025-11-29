Vecinos hallan auto robado gracias a GPS y allanan dos casas en El Alto

Dos viviendas del sector 6 de la zona San Felipe de Seque, en la ciudad de El Alto, fueron allanadas por vecinos después de que se registrara una serie de robos de vehículos en la zona.

Según reportes, uno de los vehículos sustraídos fue localizado gracias a un dispositivo GPS que permitió rastrear su ubicación dentro de una de las viviendas.

Al percatarse de esto, los vecinos ingresaron a ambas propiedades y hallaron una gran cantidad de placas de vehículos, documentación original, autopartes y un uniforme policial.

Los propietarios de las casas fueron trasladados a dependencias de la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE) para prestar declaraciones y colaborar con las investigaciones.

Mientras tanto, la comunidad actuó de manera directa y tomó el control de las propiedades, llegando a quemar varios objetos de su interior.

