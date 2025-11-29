[VIDEO] “Uno quedó atrapado entre los fierros”: choque de micros en la avenida Moscú deja varios heridos

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en la intersección de la avenida San Martín con la avenida Moscú, en el sexto Anillo de Santa Cruz de la Sierra, cuando dos micros colisionaron dejando varios heridos.

Testigos que presenciaron el hecho relataron momentos de tensión mientras equipos de emergencia trabajaban para evacuar a los afectados.

“Dos buses se han chocado. Ahorita están tratando de rescatar a uno que está atrapado ahí”, contó una persona que grabó el momento.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, y se espera un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas sobre las causas del accidente y el estado de los afectados.

