TEMAS DE HOY:
Crimen en Cochabamba Adolescente abusada Hombre apuñalado

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

[VIDEO] “Uno quedó atrapado entre los fierros”: choque de micros en la avenida Moscú deja varios heridos

Testigos que presenciaron el hecho relataron momentos de tensión mientras equipos de emergencia trabajaban para evacuar a los afectados.

Charles M. Flores

29/11/2025 9:33

Colisión de micros en la avenida Moscú deja varios heridos en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en la intersección de la avenida San Martín con la avenida Moscú, en el sexto Anillo de Santa Cruz de la Sierra, cuando dos micros colisionaron dejando varios heridos.

Testigos que presenciaron el hecho relataron momentos de tensión mientras equipos de emergencia trabajaban para evacuar a los afectados.

“Dos buses se han chocado. Ahorita están tratando de rescatar a uno que está atrapado ahí”, contó una persona que grabó el momento.

Los heridos fueron trasladados a centros de salud cercanos, y se espera un informe oficial por parte de las autoridades en las próximas horas sobre las causas del accidente y el estado de los afectados.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD