Trágico accidente de tránsito deja una persona fallecida y dos menores heridos

Un fatal accidente de tránsito ocurrió la mañana de este sábado en la ruta que conecta los municipios de Montero y Portachuelo, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos, entre ellos dos menores de edad.

Según las primeras investigaciones, un vehículo rojo impactó violentamente contra la parte trasera izquierda de un camión que se encontraba estacionado a un costado de la carretera.

Como consecuencia del fuerte choque, una joven de 25 años, que ocupaba el asiento del copiloto, perdió la vida de manera instantánea.

En la parte posterior del vehículo viajaban dos menores, quienes resultaron heridos y fueron trasladados de urgencia al Hospital de Tercer Nivel de Montero, donde reciben atención médica. El conductor del motorizado también sufrió lesiones y fue derivado a una clínica privada del municipio.

Efectivos de la Policía de Tránsito de Montero se hicieron presentes en el lugar y ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro, además de establecer si el camión contaba con las medidas de señalización correspondientes al momento del impacto.

