A través de una resolución, el Tribunal Agroambiental amplió el plazo final para el ingreso de residuos sólidos al relleno sanitario de K'ara K'ara hasta el 30 de abril de 2026. Esta decisión otorga un "respiro" a la Alcaldía y a la ciudad de Cochabamba, cuyo plazo para dejar de usar el botadero vencía inicialmente el 7 de diciembre de este año.

La determinación judicial fue oficializada en horas de la tarde de ayer, viernes, a través de un auto de vista, después de que el Tribunal analizara el informe técnico presentado por el Gobierno Municipal de Cochabamba.

Plazo final e impostergable

El vocero de la Alcaldía de Cercado, Mauricio Noya, confirmó y celebró la decisión: "Recibimos con satisfacción, evidentemente era lo que tenía que ocurrir, entendiendo que, desde una perspectiva absolutamente técnica, se tiene que terminar un trabajo que es el cierre a partir de la consolidación, estabilización de estos terrenos".

El Tribunal Agroambiental estableció que el nuevo plazo es "de forma impostergable" y se basa en la necesidad de llenar la celda número dos con basura fresca para continuar con su cierre definitivo.

Fundamento técnico: El plazo de siete a ocho meses (coincidiendo con la extensión hasta abril de 2026) fue respaldado por informes técnicos de la Sociedad de Ingenieros, la Universidad Mayor de San Simón y técnicos municipales, quienes concuerdan en la necesidad de compactar y reconformar el terreno para garantizar la estabilidad, la salud y la seguridad de los vecinos.

Volumen requerido: Noya explicó que la empresa contratista (SIMBA) deberá depositar más de 150.000 metros cúbicos de basura en ese sector para concluir el cierre técnico, antes de derivar el residuo diario a los nuevos puntos de procesamiento y a la celda de emergencia.

Conminatoria a vecinos y a la alcaldía

Parte de la resolución del Tribunal Agroambiental incluye mandatos directos tanto para el Gobierno Municipal como para los pobladores aledaños a K'ara K'ara:

Seguimiento y control: Conmina a la Alcaldía de Cochabamba a realizar un seguimiento exhaustivo al trabajo técnico de la empresa contratista encargada del cierre. Garantizar el ingreso: Conmina a los dirigentes, pobladores de las zonas aledañas y a terceras personas a no impedir el ingreso de residuos al relleno, a fin de garantizar el cumplimiento del nuevo plazo concedido.

Futuros proyectos

El vocero municipal enfatizó que el plazo es definitivo. Una vez consolidado el cierre técnico, la Alcaldía se enfocará en llevar adelante una serie de proyectos en la zona, prometiendo la creación de "espacios de diversión, canchas y áreas verdes" para los pobladores de K'ara K'ara.

"Se debe llevar adelante un cierre técnico responsable y garantizar a la gente que ahí vamos a tener un terreno totalmente estable, libre de contaminación para brindarles salud y también comodidad", concluyó Noya.

