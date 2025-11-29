Guabirá: El récord de la zafra 2025 se cimentó en la unidad y el esfuerzo mancomunado

Tras el anuncio del récord histórico de producción del Ingenio Azucarero Guabirá al cerrar su Zafra 2025, el acto simbólico de clausura realizado anoche en Montero reveló las claves detrás del hito: la unidad, la colaboración y el esfuerzo mancomunado de cañeros, trabajadores y directivos, elementos que permitieron superar una gestión "muy complicada".

La agroindustria, una de las mayores del país en el rubro, alcanzó la histórica cifra de 3.2 millones de toneladas de caña molida y una producción superior a los 4 millones de quintales de azúcar, logrando un incremento cercano al 30% respecto al año pasado. Además, reportó la producción de 117 millones de litros de alcohol.

"Romper nuestro propio récord y un hito histórico"

Mariano Aguilera, presidente del Ingenio Guabirá, expresó su profundo orgullo: "Guabirá rompe su propio récord. Prácticamente vencer nuestro propio récord y un hito histórico para el país y para Sudamérica. Guabirá está en las ligas mayores de los ingenios más grandes de Sudamérica".

Aguilera precisó que la molienda hasta el cierre fue de 3.260.000 toneladas, y destacó que las operaciones continuarán hasta que las lluvias o la entrega de caña por parte de los productores lo permitan.

"Esto sucede en el Norte Integrado para el país y para el mundo entero. 117 millones de litros de alcohol producido. Eso son cifras mayores para Guabirá," remarcó el presidente.

Unidad: La Clave para Superar Desafíos

Tanto directivos como trabajadores coincidieron en señalar que la principal fortaleza para alcanzar estas metas fue el trabajo conjunto, incluso ante dificultades como la falta de diésel y factores climáticos adversos.

"Aquí se respira trabajo, se respira seguridad energética, se respira seguridad alimentaria para el país y eso es de la mano de nuestros trabajadores, de nuestros cañeros y mostrando esa Bolivia productiva", afirmó el Ingeniero Carlos Rojas, resaltando que el 30% de la caña del país pasa por esta industria.

Por su parte, el presidente del Sindicato de Trabajadores subrayó: "El secreto del éxito es el trabajo y la unidad que existe y el buen entendimiento entre todos, la parte empresarial, la parte productiva y la parte de los trabajadores dentro de la industria."

Olga Rivero, miembro del Directorio, reconoció la dificultad de la zafra: "Ha sido una zafra muy complicada… Lo que hay que valorar es el esfuerzo mancomunado de todos, cómo en los momentos más difíciles nos damos la mano entre todos". Rivero también agradeció a los productores que colaboraron entre sí para poder sacar la caña pese a los riesgos climáticos.

El gerente de Guabirá concluyó destacando el éxito de la planificación y la colaboración: "Cada uno de los engranajes ha funcionado más que lo que teníamos planeado... Ha habido mucho esfuerzo por detrás, mucha ingeniería, mucho ingenio para poder salir adelante en los distintos problemas que tuvimos que afrontar en esta zafra."

Con las metas no solo cumplidas, sino sobrepasadas, la gerencia adelantó que esperan tener "sorpresas" en el periodo de interzafra para seguir superando la producción en la próxima gestión.

