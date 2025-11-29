Guabirá cierra la Zafra 2025 con récord histórico de producción

Productores cañeros y ejecutivos del Ingenio Azucarero Guabirá participaron este viernes en el acto oficial de cierre de la Zafra 2025, que marcó un hito histórico para la región norte del departamento de Santa Cruz.

Según informó José Luis Aguilera, presidente de la Unión de Cañeros del Norte, la zafra de este año superó las 3 millones 250 mil toneladas de caña molida, logrando además la producción de más de 4 millones de quintales de azúcar, además de una importante cantidad de alcohol, resultados que calificó como "motivos de celebración" para el sector.

A pesar de haber enfrentado un año complejo —marcado por la escasez de diésel, dificultades logísticas y la falta de dólares— los productores destacan que el éxito alcanzado es fruto del esfuerzo conjunto de los cañeros y del ingenio. “Hemos tenido una zafra irregular, pero aun así logramos nuestros objetivos. Hoy nos toca festejar”, señaló Aguilera.

También destacó que la clave para mantener la fortaleza del sector radica en la confianza interna. “No nos mentimos, hablamos con la verdad y trabajamos con transparencia. Esa confianza entre productores y el ingenio ha sido fundamental”, afirmó.

De cara al próximo año, Aguilera indicó que la meta seguirá siendo la misma: superar los propios récords. No obstante, reconoció que también se evalúa la posibilidad de acortar los más de 180 días de trabajo continuo que actualmente demanda la zafra, debido al alto nivel de sacrificio que implica para los trabajadores y sus familias.

En su discurso, también anunció un reconocimiento económico para los trabajadores. “No lo duden, que van a tener una sorpresa con su bono de producción”, afirmó, indicando que el directorio aprobó un bono adicional como incentivo por su esfuerzo. Asimismo, aseguró que la empresa continuará invirtiendo en el ingenio.

El cierre de la zafra representa un logro significativo para la economía local y nacional. Según el presidente, este éxito se debe a la colaboración de toda la “gran familia Guabirá”: “Todos participamos, donde todos compartimos. Ese es el éxito de miles y miles de familias aquí desde el norte integrado, todos bolivianos, todos cruceños, orgullosos de nuestra gente”.

El evento, realizado en instalaciones cercanas al ingenio en Montero, reunió a productores, ejecutivos y trabajadores que celebraron con entusiasmo los resultados alcanzados, considerados un aporte significativo al desarrollo productivo de Santa Cruz y del país.

