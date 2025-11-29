Gobierno y empresarios coordinan acciones contra el “Estado tranca”

En instalaciones de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), varios ministros del Gobierno sostuvieron una reunión con representantes del sector empresarial para presentar avances y lineamientos de la nueva gestión estatal.

El encuentro fue encabezado por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Óscar Mario Justiniano, quien destacó que las acciones impulsadas por el presidente Rodrigo Paz buscan desmontar el denominado “Estado tranca” y promover la transparencia mediante la tecnificación de procesos.

“El levantamiento del Estado tranca, el trabajo para eliminar la corrupción y la incorporación de tecnología, permitirán simplificar trámites y fortalecer la formalidad”, afirmó Justiniano.

En tanto, el viceministro de Comercio y Logística, Gustavo Serrano, brindó detalles sobre las investigaciones en curso relacionadas con presuntos actos de corrupción en el manejo de subsidios, principalmente en la subvención de harina destinada al pan de costo controlado.

“Lamentablemente, subvención ha sido sinónimo de corrupción en el país. El Ministerio ha presentado denuncias contra presuntos involucrados en mafias y clanes que operaban en torno a algo tan sagrado como el pan de los bolivianos”, declaró Serrano.

Señaló que actualmente se realiza una auditoría a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), donde se habrían detectado irregularidades graves.

Consultado sobre la situación del exgerente de Emapa, Franklin Flores, Serrano confirmó que las autoridades no lograron ubicarlo en su domicilio, pese a que debía cumplir detención domiciliaria.

“Hemos visto en los medios que las autoridades fueron a su domicilio y no lo encontraron. Esperamos un informe oficial para conocer qué está pasando”, indicó.

