Gobierno anuncia un nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social con cinco ejes estratégicos

El Gobierno nacional anunció que el nuevo Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) incorporarán plenamente el cambio de modelo económico y social promovido por el presidente Rodrigo Paz, estructurado sobre cinco ejes fundamentales. Ambos documentos serán formulados por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, cartera responsable de guiar la estrategia nacional de mediano y largo plazo.

El viceministro de Planificación Estratégica del Estado, José Luis Llanos Rocha, informó que la elaboración de los dos instrumentos se desarrollará en un plazo de 90 a 120 días, con el objetivo de adecuarlos de manera inmediata a la nueva visión gubernamental.

“Queremos elaborar el PDES y el PGDES a la brevedad posible, porque no solo hay un cambio de Gobierno, sino un cambio de modelo”, sostuvo.

Cinco ejes para un nuevo rumbo nacional:

Economía o capitalismo para todos Fin del Estado tranca Bolivia en el mundo Agenda 50-50 del nuevo pacto fiscal Lucha frontal contra la corrupción

Estos ejes orientarán la planificación nacional, la inversión pública y las políticas sectoriales y territoriales durante los próximos años.

El viceministro remarcó que el nuevo PDES y el PGDES se convertirán en el “paraguas” que guiará los planes sectoriales y municipales en todo el país. Para mejorar su eficacia, se reducirá de manera significativa la carga de indicadores.

“El PDES que culmina este año es demasiado ampuloso y se convierte en una camisa de fuerza. Los 382 indicadores actuales son pesados y dificultan el seguimiento, por eso trabajamos en un documento más ágil, con indicadores macro y con solo 50 indicadores”, explicó Llanos.

Como ejemplo, señaló que el plan vigente incluye metas específicas como incrementar la productividad de la soya en toneladas por hectárea, un indicador que no corresponde a un plan estratégico macro de carácter nacional.

