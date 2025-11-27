Rodrigo Paz lanza 'Marca País 2026' para potenciar el turismo y atraer divisas

El presidente Rodrigo Paz arribó pasado el mediodía a un céntrico hotel de Santa Cruz para encabezar el lanzamiento del programa 'Marca País 2026', una propuesta del Gobierno destinada a posicionar a Bolivia como un destino turístico competitivo y a potenciar la oferta cultural y gastronómica del país.

Durante el acto, el mandatario resaltó que la cultura, la gastronomía y el folclore son “instrumentos poderosos” para proyectar al país en el exterior, razón por la que impulsó la creación de una nueva cartera estatal orientada exclusivamente al fortalecimiento del sector.

Paz destacó la diversidad gastronómica del país y su potencial para convertirse en un eje clave de exportación.

“El turismo va a ser una vía de cómo poner Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia. Ya daremos algunas noticias respecto a visas e impuestos que estamos trabajando para facilitar el movimiento turístico”, adelantó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno tomará decisiones para garantizar que la actividad turística, el folclore y la gastronomía cuenten con condiciones estables dentro del territorio nacional.

El jefe de Estado también vinculó esta estrategia con la necesidad de recuperar divisas. Señaló que las medidas en curso, incluida la revisión y eliminación de impuestos que habrían provocado la fuga de dólares, buscan crear un entorno favorable para que el capital retorne al país y dinamice la industria turística.

“Todo aquello que haya que eliminar lo vamos a eliminar para dar facilidades, para que fluya el capital y el turismo convierta ese capital en riqueza, bienestar y una economía sana”, afirmó.

