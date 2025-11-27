Fiscalía y FELCC intervienen oficinas de EMAPA por denuncia de presunta red de corrupción en venta de harina

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) ejecutaron este jueves un operativo de intervención en las oficinas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) ubicadas en el centro paceño, en el marco de una investigación por presunta corrupción en la venta de harina subvencionada y otras irregularidades detectadas en la estatal.

La acción policial y fiscal se desarrolló luego de que el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua presentara una denuncia formal ante el Ministerio Público, señalando la existencia de una posible red de corrupción que habría operado en varias áreas de EMAPA durante la gestión del exgerente Franklin Flores.

El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, dijo el miércoles que se identificaron “una serie de irregularidades que apuntan a la existencia de una red de corrupción”, la cual habría manipulado procesos internos para beneficiarse indebidamente de productos subvencionados y otros recursos de la institución.

Por su parte, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, detalló que entre los indicios encontrados se registran:

Venta irregular de harina subvencionada, generando beneficios indebidos.

Contratos de arrendamiento de inmuebles a nombre de EMAPA sin justificación clara.

Contratos de servicios logísticos con presuntas ventajas irregulares para terceros.

Según Serrano, estas maniobras habrían ocasionado un daño económico significativo al Estado, afectando la transparencia y el propósito social de la empresa pública.

La denuncia presentada por el Ministerio de Desarrollo Productivo señala como principal implicado al dirigente panificador de Conapabol, Rubén Ríos Miranda, identificado como presunto beneficiario de las ventas irregulares y otros movimientos detectados en la investigación preliminar.

