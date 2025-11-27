¡Cruel maltrato! Perritos son arrastrados con una soga en el Trópico de Cochabamba

Una escena desgarradora ha conmocionado a los vecinos de Eterazama, en el Trópico de Cochabamba. Un video difundido recientemente muestra a un hombre arrastrando a dos perros atados con una soga, mientras uno de ellos parece estar muerto y el otro camina con la cola entre las patas, temblando de terror.

Quien filmó la situación asegura que el hombre, conocido en la zona por problemas de conducta, continúa adquiriendo perros a los que somete a maltrato hasta la muerte, para luego reemplazarlos con nuevos animales.

La escena ha despertado indignación y miedo entre los habitantes, quienes claman por la intervención de autoridades locales y organizaciones de protección animal para rescatar a los canes y evitar que este ciclo de crueldad continúe.

Quienes puedan brindar ayuda o información sobre cómo intervenir pueden comunicarse al número 779-65782. Los vecinos y defensores de los animales esperan que se tomen medidas inmediatas antes de que más vidas inocentes se vean en peligro.

Imágenes sensibles:

