Policial

¡Cruel maltrato! Perritos son arrastrados con una soga en el Trópico de Cochabamba

Vecinos denuncian que un hombre con historial de crueldad sigue causando daño a los animales en el Trópico de Cochabamba.

Ligia Portillo

27/11/2025 11:10

¡Cruel maltrato! Perritos son arrastrados con una soga en el Trópico de Cochabamba. Foto: Pixabay/Captura de pantalla
Cochabamba, Bolivia

Una escena desgarradora ha conmocionado a los vecinos de Eterazama, en el Trópico de Cochabamba. Un video difundido recientemente muestra a un hombre arrastrando a dos perros atados con una soga, mientras uno de ellos parece estar muerto y el otro camina con la cola entre las patas, temblando de terror.

Quien filmó la situación asegura que el hombre, conocido en la zona por problemas de conducta, continúa adquiriendo perros a los que somete a maltrato hasta la muerte, para luego reemplazarlos con nuevos animales.

La escena ha despertado indignación y miedo entre los habitantes, quienes claman por la intervención de autoridades locales y organizaciones de protección animal para rescatar a los canes y evitar que este ciclo de crueldad continúe.

Quienes puedan brindar ayuda o información sobre cómo intervenir pueden comunicarse al número 779-65782. Los vecinos y defensores de los animales esperan que se tomen medidas inmediatas antes de que más vidas inocentes se vean en peligro.

Imágenes sensibles:

 

