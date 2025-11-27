Alcaldía de La Paz anuncia control riguroso para evitar que el pan suba a Bs 0,80

Ante el anuncio de los panificadores de incrementar el precio del pan de batalla a Bs 0,80 por unidad a partir de este jueves, la Alcaldía de La Paz rechazó la medida y activará un estricto control en hornos y puntos de venta desde la madrugada.

El director de Actividades Económicas del municipio, Américo Gemio, fue enfático al señalar que el precio debe mantenerse en Bs 0,50, de acuerdo con un convenio de larga data entre el Gobierno nacional y el sector panificador, el cual estipula una subvención de harina a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).

"Este acuerdo permanece vigente. Por tanto, el precio no debe ir a 80 centavos, más bien debe mantenerse en los 50 centavos", declaró Gemio.

La Alcaldía ejercerá sus competencias de control para garantizar el precio justo, el peso y la inocuidad alimentaria. Gemio advirtió que el agio y la especulación son delitos, por lo que se realizarán las denuncias correspondientes.

Peso mínimo: Se controlará que el pan tenga un peso mínimo de 60 gramos.

Cronograma de control: Los operativos iniciarán a las 5 de la mañana en los hornos y posteriormente se trasladarán a los puntos de venta.

El funcionario municipal exigió a los panificadores que dispongan la venta del pan de batalla y, en particular, de la marraqueta, la cual ha estado desaparecida de las mesas paceñas en los últimos meses, a pesar de ser un producto de primera necesidad y patrimonio cultural.

La Alcaldía responsabilizó al Gobierno nacional de resolver el problema de la subvención, luego de que panificadores denunciaran que Emapa no les estaría entregando los insumos necesarios.

Gemio también hizo referencia a denuncias que circulan en el sector sobre supuestas directrices para no producir marraqueta: "Hemos escuchado por ahí que les han dicho que no produzcan marraqueta y si algún panificador produce va a ser sancionado. Les pedimos a los dirigentes que depongan actitudes"

La Alcaldía de La Paz llamó a los panificadores a mantener el acuerdo y buscar soluciones a través del diálogo, asegurando que continuarán reclamando la venta del pan al precio justo de 50 centavos.

