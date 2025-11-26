TSJ confirma que magistrados prorrogados ya no pueden ejercer; hoy entregaron sus despachos

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, informó que los dos magistrados prorrogados de esa instancia ya no están autorizados para ejercer funciones; sin embargo, precisó que ambos continúan asistiendo para realizar la entrega formal de sus despachos judiciales.



Se trata de los magistrados Ricardo Torres y Carlos Alberto Egüez, cesados de manera inmediata mediante resoluciones constitucionales emitidas por las salas de Santa Cruz y Potosí, en la misma línea de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que también perdieron su mandato.



Ruiz explicó que los magistrados del TSJ le comunicaron que permanecieron en funciones acatando una resolución constitucional previa que así lo ordenaba. No obstante, ahora están cumpliendo las nuevas resoluciones, que son de carácter vinculante y obligatorio.



“Se ha determinado el cese de sus funciones. Ahora los magistrados del TSJ están entregando sus despachos judiciales y los expedientes que tenían asignados. Son causas determinadas que no generan conflicto en el TSJ”, señaló la decana.



Mira la programación en Red Uno Play