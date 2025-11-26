TEMAS DE HOY:
Hombre casi se ahoga Remberto López Crimen en Corani Pampa

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Política

TSJ confirma que magistrados prorrogados ya no pueden ejercer; hoy entregaron sus despachos

La decana del TSJ aseguró que los magistrados 'autoprorrogados' están entregando sus oficinas cumpliendo la resolución emitida que ordena el cese inmediato de funciones. 

Miguel Ángel Roca Villamontes

26/11/2025 12:56

Escuchar esta nota

La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, informó que los dos magistrados prorrogados de esa instancia ya no están autorizados para ejercer funciones; sin embargo, precisó que ambos continúan asistiendo para realizar la entrega formal de sus despachos judiciales.


Se trata de los magistrados Ricardo Torres y Carlos Alberto Egüez, cesados de manera inmediata mediante resoluciones constitucionales emitidas por las salas de Santa Cruz y Potosí, en la misma línea de los cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que también perdieron su mandato.


Ruiz explicó que los magistrados del TSJ le comunicaron que permanecieron en funciones acatando una resolución constitucional previa que así lo ordenaba. No obstante, ahora están cumpliendo las nuevas resoluciones, que son de carácter vinculante y obligatorio.


“Se ha determinado el cese de sus funciones. Ahora los magistrados del TSJ están entregando sus despachos judiciales y los expedientes que tenían asignados. Son causas determinadas que no generan conflicto en el TSJ”, señaló la decana.
 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD