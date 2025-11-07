Presidente del TSJ sorprende con mensaje en redes dirigido "a quien teme rendir cuentas a la justicia"

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que llamó la atención por su tono reflexivo y por no hacer alusión directa a ninguna persona o situación específica.

“Quien teme rendir cuentas ante la justicia, ya se ha condenado con su propia cobardía; porque ningún discurso, poder o excusa puede hacer que se oculten para siempre”, escribió Saucedo, a través de su cuenta @RomerSaucedo.

El mensaje generó comentarios entre analistas y usuarios en redes, quienes intentan interpretar a quién o a qué contexto podría estar refiriéndose el titular del TSJ. Hasta el momento, Saucedo no realizó declaraciones adicionales sobre el tema.

Mira la programación en Red Uno Play