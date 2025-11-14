TSJ concluye sesión ampliada y anuncia que todo está listo para el Diálogo Interinstitucional

Saucedo explicó que durante la reunión se revisaron y ajustaron los últimos puntos de la agenda, enmarcados en los cuatro ejes temáticos que guiarán el debate y la construcción de propuestas para transformar el sistema de justicia del país.
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó este viernes que concluyó con éxito la sesión ampliada preparatoria al Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, que se llevará a cabo esta tarde en la ciudad de Sucre.
Saucedo explicó que durante la reunión se revisaron y ajustaron los últimos puntos de la agenda, enmarcados en los cuatro ejes temáticos que guiarán el debate y la construcción de propuestas para transformar el sistema de justicia del país.
“Hemos concertado algunos puntos en relación a los cuatro ejes temáticos, hemos estado presentes con nuestros equipos técnicos; simplemente cuestiones de ultimar detalles. Prácticamente tenemos ya todo listo para poder estar a partir de las dos de la tarde en el diálogo”, señaló la autoridad judicial.
Autoridades ya se encuentran en Sucre
El presidente del TSJ también confirmó que ya arribaron a Sucre representantes de distintas instituciones del Estado, entre ellos miembros del Órgano Electoral Plurinacional, delegados de la justicia indígena originaria campesina, legisladores y otras autoridades invitadas al encuentro.
El Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial reunirá a los principales actores del sistema de justicia y del Estado boliviano con el fin de consensuar lineamientos para una transformación profunda, eficiente y accesible para toda la población.
