El “Noé africano” que casi vacía Ghana por su profecía apocalíptica

Ebo Noah, un excéntrico predicador de Ghana, se volvió viral en TikTok y otras redes sociales tras anunciar que la Navidad de 2025 marcaría el inicio de un Diluvio universal. Vestido con un traje de arpillera desgarrado y leyendo pasajes bíblicos, convenció a miles de seguidores de abandonar sus hogares y trasladarse a las arcas que él construyó para “salvar a la humanidad”.

Entre agosto y diciembre, Noah construyó entre 8 y 10 embarcaciones inspiradas en el arca de Noé. Miles de personas llegaron a Ghana con la esperanza de encontrar un lugar en ellas, mientras las lluvias intensificaban los temores.

Finalmente, el 25 de diciembre, el pronóstico no se cumplió. A pesar de ello, Noah aseguró que Dios le dio “más tiempo” para construir arcas y salvar a todos, justificando su fallida predicción como una visión y no una profecía literal.

La polémica continuó cuando el predicador apareció en el festival Rapperholic 2025, uno de los eventos de rap más importantes de Ghana, reafirmando su mensaje y animando a la audiencia a disfrutar de la celebración. Sin embargo, sus seguidores no estuvieron tan tranquilos: algunos prendieron fuego a lo que creían una de sus embarcaciones, aunque resultó pertenecer a otra persona.

A pesar de las críticas y acusaciones de mentira, Ebo Noah sigue activo en redes, caminando descalzo y promoviendo su misión divina para salvar a la humanidad. En TikTok, su perfil dice: “Es una visión, no una profecía”, lema que resume su estrategia para mantener seguidores y polémica.

Mira la programación en Red Uno Play