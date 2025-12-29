TEMAS DE HOY:
hombre desaparecido Violencia Familiar Feminicidio en La Paz

27ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

El “Noé africano” que casi vacía Ghana por su profecía apocalíptica

El “Noé africano” volvió a desatar polémica en Ghana tras anunciar el fin del mundo en Navidad. Miles de personas le creyeron y abandonaron sus casas para subirse a las arcas que él mismo construyó, pero la profecía no se cumplió. 

Silvia Sanchez

29/12/2025 14:51

Imagen captura RR.SS.
Africa

Escuchar esta nota

Ebo Noah, un excéntrico predicador de Ghana, se volvió viral en TikTok y otras redes sociales tras anunciar que la Navidad de 2025 marcaría el inicio de un Diluvio universal. Vestido con un traje de arpillera desgarrado y leyendo pasajes bíblicos, convenció a miles de seguidores de abandonar sus hogares y trasladarse a las arcas que él construyó para “salvar a la humanidad”.

Entre agosto y diciembre, Noah construyó entre 8 y 10 embarcaciones inspiradas en el arca de Noé. Miles de personas llegaron a Ghana con la esperanza de encontrar un lugar en ellas, mientras las lluvias intensificaban los temores.

Finalmente, el 25 de diciembre, el pronóstico no se cumplió. A pesar de ello, Noah aseguró que Dios le dio “más tiempo” para construir arcas y salvar a todos, justificando su fallida predicción como una visión y no una profecía literal.

La polémica continuó cuando el predicador apareció en el festival Rapperholic 2025, uno de los eventos de rap más importantes de Ghana, reafirmando su mensaje y animando a la audiencia a disfrutar de la celebración. Sin embargo, sus seguidores no estuvieron tan tranquilos: algunos prendieron fuego a lo que creían una de sus embarcaciones, aunque resultó pertenecer a otra persona.

A pesar de las críticas y acusaciones de mentira, Ebo Noah sigue activo en redes, caminando descalzo y promoviendo su misión divina para salvar a la humanidad. En TikTok, su perfil dice: “Es una visión, no una profecía”, lema que resume su estrategia para mantener seguidores y polémica.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD