Gobierno toma las riendas de Entel y advierte: “No es refugio de intereses”

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) celebró este 22 de diciembre sus 60 años de vida institucional, marcados no solo por su fundación en 1965, sino también por su nacionalización en 2008, un hito que consolidó su papel estratégico en el desarrollo tecnológico del país.

En el marco de esta conmemoración, el Gobierno anunció que retomará la administración de Entel, con el objetivo de garantizar un crecimiento sostenido, mayor eficiencia y una visión estratégica acorde a los desafíos actuales del sector de telecomunicaciones.

“Durante más de 20 años Entel fue administrada sin visión, sin firmeza ni sentido estratégico. Se toleró la ineficiencia y se perdió tiempo valioso mientras el mundo avanzaba y Bolivia quedaba rezagada”, afirmó el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

La autoridad sostuvo que se pone fin a una etapa marcada por la mala gestión y se inicia un nuevo ciclo con cambios profundos en la conducción de la empresa.

“Ese ciclo se acabó. Ahora empieza un nuevo inicio, con gente que tiene que trabajar. Son miles de trabajadores y nuevos ejecutivos con los que tenemos que ir de la mano. Lo que se hizo bien, hay que mejorarlo”, señaló.

Nueva etapa para Entel

Zamora remarcó que Entel entra en una fase de transformación profunda, enfocada en resultados, competitividad y liderazgo regional.

“Se acabó la improvisación y la lógica de administrar para sobrevivir. Ahora se gestiona para crecer, para competir y para liderar”, enfatizó.

Según explicó, la estatal avanza en la modernización de su infraestructura, la ampliación de cobertura, la incorporación de nuevas tecnologías, y una exigencia mayor en eficiencia operativa.

“Es patrimonio del pueblo”

El ministro fue enfático al advertir que Entel no será utilizada como espacio de intereses particulares.

“Entel no es el botín de nadie. No es refugio de intereses internos ni espacio para la mediocridad. Es patrimonio del pueblo boliviano y así va a ser defendida”, afirmó.

Añadió que quienes trabajen con compromiso y profesionalismo tendrán respaldo total, mientras que quienes se resistan a los cambios enfrentarán las consecuencias correspondientes.

