La dejó sola y se fue: así abandonaron a una bebé en plena calle de Santa Cruz

Una escena que conmocionó a vecinos quedó registrada en video: una bebé de apenas meses de nacida fue abandonada la mañana de este lunes en plena vía pública, en inmediaciones de la calle Ana Barba, cerca de la plaza Fátima y el mercado antiguo La Ramada, en la ciudad de Santa Cruz.

Las imágenes, a las que tuvo acceso Red Uno, muestran el preciso momento en que una mujer llega caminando al lugar, observa que no hay personas alrededor y deja a la bebé en el piso, para luego retirarse sin mirar atrás.

La menor estaba vestida y envuelta en una colchita amarilla, y fue dejada en la jardinera de una vivienda. Minutos después, su llanto desesperado alertó a los vecinos, quienes acudieron de inmediato y dieron aviso a la Policía.

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar y auxiliaron a la bebé, trasladándola a un centro médico donde fue evaluada por personal de salud. Afortunadamente, se confirmó que la menor se encontraba estable.

Posteriormente, la niña quedó bajo resguardo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, instancia que asumió su protección mientras se inicia la investigación para identificar a la persona responsable del abandono.

El caso generó indignación y preocupación entre los vecinos, quienes exigen que se esclarezca lo ocurrido y se garantice la seguridad y el bienestar de la menor.

Video:

