TEMAS DE HOY:
Feminicidio en Santa Cruz Bebé abandonada en La Paz

24ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Hallan una bebé abandonada en el centro de Santa Cruz

La menor fue encontrada vestida y envuelta en una colchita amarilla en la zona de la calle Ana Barba.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

29/12/2025 9:23

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una bebé de apenas meses de nacida fue rescatada por vecinos tras ser abandonada la mañana de este lunes en la zona de la calle Ana Barba, cerca de la Plaza Fátima y del Mercado Antiguo La Ramada, en Santa Cruz.

Imágenes que llegaron hasta Red Uno, muestran a la menor estaba vestida y envuelta en una colchita amarilla abandonada en la jardinera de una vivienda. El llanto de la bebé alertó a quienes se encontraban en el lugar, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades.

La policía llegó al lugar para auxiliar a la menor, trasladándola de inmediato a un centro médico donde fue valorada por profesionales de la salud. Posteriormente, la niña quedó bajo el resguardo de la Defensoría de la Niñez para garantizar su protección y cuidado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD