Hallan una bebé abandonada en el centro de Santa Cruz

Una bebé de apenas meses de nacida fue rescatada por vecinos tras ser abandonada la mañana de este lunes en la zona de la calle Ana Barba, cerca de la Plaza Fátima y del Mercado Antiguo La Ramada, en Santa Cruz.

Imágenes que llegaron hasta Red Uno, muestran a la menor estaba vestida y envuelta en una colchita amarilla abandonada en la jardinera de una vivienda. El llanto de la bebé alertó a quienes se encontraban en el lugar, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades.

La policía llegó al lugar para auxiliar a la menor, trasladándola de inmediato a un centro médico donde fue valorada por profesionales de la salud. Posteriormente, la niña quedó bajo el resguardo de la Defensoría de la Niñez para garantizar su protección y cuidado.

