ATT intensifica controles de tarifas y viajes con menores por Carnaval en la Bimodal cruceña

Con el inicio del feriado largo por Carnaval y el incremento en la demanda de viajes, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) reforzó desde este jueves 12 de febrero los controles en la Terminal Bimodal de Santa Cruz.

La técnica de Transportes de la Bimodal, Alejandra Vargas, informó que, si bien los operativos de fiscalización se realizan de manera diaria, durante estas fechas se intensifican para garantizar un servicio adecuado a los usuarios.

“Nuestra prioridad como ATT es siempre garantizar un buen servicio a los usuarios. Efectivamente, todos los días se hace el operativo de fiscalización; sin embargo, hoy se intensifica por el tema de los feriados de Carnaval, verificando tarifas, horarios, frecuencias que cumplan con la tarjeta de operaciones, permisos de menores y todo lo que sea brindarles un mejor servicio”, señaló Vargas.

Control de tarifas

Uno de los principales puntos de verificación es el cumplimiento del tarifario vigente. Según explicó la funcionaria, las tarifas están actualizadas y los operadores no pueden exceder el tope máximo establecido de acuerdo con el destino.

“Contamos con un tarifario ya con las tarifas actualizadas. Esos son los controles que se realizan, que no excedan el tope máximo”, precisó.

En caso de detectarse alguna infracción, la ATT levanta un acta de inspección para iniciar el proceso correspondiente.

“De acuerdo a cualquier infracción que se detecte de un operador durante la fiscalización, se realiza un acta de inspección para verificar las infracciones”, añadió.

Viajes con menores y recomendaciones

Otro aspecto clave del operativo es el control de permisos de viaje para menores de edad, requisito obligatorio en trayectos interdepartamentales.

Desde la institución recordaron que los usuarios pueden presentar denuncias ante cualquier irregularidad acercándose a las oficinas de la ATT, que están presentes en todas las terminales a nivel nacional.

Finalmente, Vargas recomendó a los pasajeros verificar los datos de sus boletos y llegar con anticipación a la terminal para evitar contratiempos durante su viaje.

El operativo se mantendrá durante todo el feriado de Carnaval, en medio de una alta afluencia de pasajeros que se desplazan a distintos destinos del país.

