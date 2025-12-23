ATT y transporte interdepartamental analizan tarifas de pasajes tras retiro de subvención a combustibles

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y el director de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Carlos Agreda, se reúnen este martes con la dirigencia del transporte interdepartamental para analizar el costo de los pasajes, ante el retiro de la subvención a los combustibles.

Previo al inicio del encuentro, Agreda señaló que el objetivo de la reunión es escuchar los planteamientos del sector y encontrar soluciones en el marco del diálogo, que permitan atender la problemática que atraviesan los operadores del transporte interdepartamental.

“Mientras no se modifiquen las tarifas, los operadores tienen la obligación de mantener los precios actuales. Estamos cuidando la economía de la gente y ahora hablamos con los operadores para hallar una solución que satisfaga a todas las partes”, afirmó el director de la ATT.

Por su parte, el ministro Zamora explicó que a través de mesas técnicas se buscará regular las tarifas del transporte interdepartamental, procurando una respuesta que genere el menor impacto posible en la economía de la población.

“Vamos a trabajar en alternativas que permitan equilibrar la situación del sector sin causar un daño mayor a los usuarios”, sostuvo.

Finalmente, Agreda adelantó que en la agenda del Gobierno también está prevista una reunión con alcaldes y gobernadores, con el fin de abordar la problemática del transporte urbano e interprovincial.

