Comunidad

Tras cuatro días de paro, micreros vuelven a operar con tarifa transitoria de Bs. 3

El acuerdo entre transportistas y el Concejo Municipal establece un pasaje temporal de Bs 3 desde el 23 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/12/2025 6:22

Santa Cruz, Bolivia

Después de cuatro días de paro del transporte público en la capital cruceña, este martes se levantó la medida de presión luego de que los dirigentes del sector alcanzaran un acuerdo con las autoridades municipales, estableciendo una tarifa temporal y transitoria de Bs 3.

El anuncio fue realizado la noche del lunes por el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, quien destacó la predisposición al diálogo por parte de los representantes del transporte urbano y agradeció la voluntad de las partes para llegar a una solución que permita restablecer el servicio a la población.

La autoridad explicó que el acuerdo contempla que la tarifa transitoria de Bs 3 esté vigente desde este martes 23 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, periodo en el cual se realizará una nueva evaluación técnica y social para definir una tarifa definitiva.

Medrano remarcó que el objetivo principal es garantizar el servicio de transporte público sin afectar de manera desproporcionada la economía de los usuarios, especialmente en un contexto marcado por el incremento de precios y la cercanía de las fiestas de fin de año.

Con el levantamiento del paro, los micros retomaron sus recorridos habituales, normalizando gradualmente la circulación en la ciudad y poniendo fin a los perjuicios generados por la suspensión del servicio durante varios días.

 

