Suspenden el paro del transporte en Santa Cruz tras acordar una tarifa transitoria de Bs 3

En una conferencia de prensa brindada a medianoche de este lunes desde la sede del sindicato de transportistas, el presidente del Concejo Municipal, Juan Carlos Medrano, anunció la suspensión definitiva del paro de transporte urbano que mantenía paralizada a la capital cruceña. El acuerdo establece una tarifa transitoria de 3 bolivianos, la cual entrará en vigencia de inmediato mientras se aguarda una sesión crucial a principios del próximo año.

Un "compás de espera" por la Navidad

El titular del órgano legislativo agradeció el "desprendimiento" del sector transporte para frenar la crisis que afectaba a miles de ciudadanos en vísperas de las fiestas de fin de año. "Se va a suspender el paro de transporte en beneficio de la población cruceña y que se acabe lo que algunos estaban diciendo que el transporte era un enemigo declarado de Santa Cruz. Queda claro que no son enemigos", aseveró Medrano.

La autoridad confirmó que la tarifa de Bs 3 es temporal y servirá de puente hasta el 5 de enero de 2026, fecha en la que se ha convocado a una sesión formal con todos los concejales para definir la situación de manera oficial mediante resolución municipal. "Mañana los micros van a salir desde las 4 de la mañana en todas las rutas brindando el servicio", añadió.

Por su parte, los dirigentes del sector justificaron sus medidas de presión como una respuesta a la crisis económica derivada del Decreto Supremo 5503, que levantó la subvención a los carburantes. Filiberto Mercado, secretario general del sindicato 24 de Septiembre, valoró la apertura del Concejo.

"Los estudios demuestran que nunca más debe darse una situación de estas, que se promulgue un decreto supremo sin haberse consensuado con los sectores más afectados", manifestó Mercado, quien concluyó con un mensaje de conciliación: "Le decimos a Santa Cruz: Mañana, como regalo de Navidad, volvemos a trabajar".

Con esta decisión, Santa Cruz de la Sierra se convierte en el último municipio del país en normalizar el servicio tras el impacto del decreto nacional. Mientras que otros departamentos ya habían ajustado sus pasajes o levantado sus medidas horas atrás, la capital oriental mantuvo un pulso que finalmente se resuelve con esta tarifa de transición.

La población cruceña recibe la noticia con alivio a pocas horas de la Nochebuena, aunque la expectativa se traslada ahora al 5 de enero, cuando se determine si el costo de 3 bolivianos se mantiene de forma definitiva o sufre nuevas modificaciones en las mesas de diálogo.

Mira la programación en Red Uno Play