Bolívar Vs The Strongest: el posible onceno para el superclásico paceño

Ambos planteles se miden hoy desde las 19:00 en el estadio Hernando Siles, por el duelo de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano 2026. 

Martin Suarez Vargas

06/02/2026 16:13

Izquierda: Matín Cauteruccio, delantero del club Bolívar. Derecha: Jaime Arrascaita, Ventura y Ábrego de The Strongest. Foto: redes sociales.
Existe una alta posibilidad de que Bolívar y The Strongest salten al campo de juego con los siguientes hombres para el compromiso que se disputará en el Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

En Bolívar, el técnico Flavio Robatto podría alinear a Carlos Lampe en el arco; en defensa a Jesús Sagredo, José Sagredo, Luis Paz y Freitas; en el mediocampo a Carlos Melgar, Leonel Justiniano, Robson Matheus, Patricio Rodríguez y Dorni Romero; y en ofensiva a Martín Cauteruccio.

Mientras tanto, The Strongest, dirigido por Eduardo Villegas, tiene la posibilidad de formar con Banegas en portería; en defensa con Moya y Jusino, y por las bandas Romay y Saucedo; en el mediocampo con Arrascaita, Castro y Busto; más adelante Ventura y Estacio como extremos; y Carmelo Algarañaz como hombre de área.

