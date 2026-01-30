Hoy se juega el superclásico paceño entre Bolívar y The Strongest

Bolívar y The Strongest disputarán hoy el primer clásico paceño del año. El cotejo está pactado para las 19:00 y se jugará en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz.

El duelo entre celestes y aurinegros promete grandes emociones, ya que ambos llegan con jugadores de alto nivel a nivel nacional. Por el lado del Tigre, se concretaron 13 refuerzos, mientras que Bolívar mantiene su base con contrataciones puntuales, como la del ecuatoriano Cristian Alemán, quien llega con las credenciales de ser el nuevo conductor del equipo dirigido por Flavio Robatto.

El Torneo de Verano comenzó con un inconveniente tras la suspensión del partido entre Independiente y Tomayapo por deudas ante la FIFA. De momento, corre el mismo riesgo el clásico cruceño; sin embargo, la FBF asegura que ya realizó un desembolso para pagar ante el ente del fútbol mundial y que el compromiso pueda jugarse.

Mira la programación en Red Uno Play