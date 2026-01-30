Rodrigo Paz inaugurará el año escolar 2026 este lunes en Copacabana, La Paz

El presidente Rodrigo Paz, dará inicio oficial a la gestión escolar 2026 este lunes 2 de febrero en una unidad educativa del municipio de Copacabana, en La Paz, informó el Viceministerio de Educación Regular. El acto marcará el comienzo del año escolar para los sistemas público y privado del país, cuyo calendario se extenderá hasta el 2 de diciembre.

La gestión educativa contempla al menos 200 días de clases, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica en todas las unidades educativas. “El cumplimiento del calendario es una prioridad para asegurar un proceso educativo sostenido”, afirmó el viceministro de Educación Regular, Juan Carlos Pimentel, en entrevista con Bolivia TV.

La autoridad explicó que el acto central se desarrollará en Copacabana, mientras que otras autoridades nacionales y departamentales encabezarán ceremonias similares en distintos puntos del país.

“Hemos pedido que los actos sean sencillos, sin suspensión de clases y sin gastos innecesarios”, señaló Pimentel, subrayando que la prioridad es no interrumpir la jornada escolar ni afectar el normal desarrollo de las actividades educativas.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Educación coordina con las direcciones departamentales la organización del calendario anual y que los directores de cada unidad educativa serán responsables de definir sus planes de trabajo institucional.

“Cada establecimiento debe planificar con anticipación sus actividades curriculares y formativas”, sostuvo.

La planificación estará basada en el Programa Operativo Anual (POA), con cronogramas definidos y actividades claramente estructuradas. “No queremos improvisaciones ni desorden en los horarios”, enfatizó el viceministro, al remarcar que las actividades extracurriculares deberán estar incluidas en este marco para garantizar la continuidad y estabilidad del proceso educativo durante toda la gestión.

