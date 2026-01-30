Dirección de Educación garantiza el inicio de clases en Santa Cruz el 2 de febrero

Con el retorno a clases a la vuelta de la esquina, la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz trabaja para garantizar que todo esté listo para el inicio oficial de la gestión escolar 2026, previsto para el lunes 2 de febrero.

El Director Departamental de Educación, Nelson Alcocer, informó que las actividades educativas comenzarán cumpliendo los 200 días hábiles previstos, con un enfoque renovado en la capacitación docente, lectura, escritura y razonamiento lógico-matemático.

“Hemos consolidado alrededor del 90% de las unidades educativas y el sector magisterio está listo para detonar a las aulas. Los padres de familia y estudiantes también se muestran muy contentos por este reencuentro”, señaló Alcocer.

En cuanto a los ítems docentes y administrativos, se espera que la dotación llegue entre marzo y abril, priorizando aquellas unidades educativas que más lo necesitan. “Esperamos poder cubrir todas las necesidades y que los padres de familia ya no tengan que hacer aportes adicionales”, añadió.

El tema de la malla curricular se mantiene bajo análisis, con una dosificación de contenidos que permitirá a los maestros adaptarlos al desarrollo pedagógico de cada unidad educativa.

Asimismo, la Dirección Departamental de Educación continúa con la implementación de protocolos de convivencia pacífica y armónica para prevenir la violencia escolar. Este año se incorporarán gabinetes psicopedagógicos para fortalecer la atención a los estudiantes.

“Queremos dar un enfoque diferente al sistema educativo, siendo conscientes de que los resultados anteriores no han sido óptimos. Este es un gran desafío, pero los resultados se verán al final de la gestión”, concluyó Alcocer.

