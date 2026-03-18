Videla asegura que zanjas en la frontera no vulneran tratados entre Bolivia y Chile

El vecino país de Chile inició la construcción de muros y zanjas en su frontera con Bolivia como parte de un plan para endurecer los controles frente a la migración ilegal y el contrabando.

El diputado independiente chileno, Sebastián Videla, se refirió a esta situación señalando que en los últimos años se ha registrado un incremento de delitos en la zona fronteriza.

“Desde hace un tiempo se viene incrementando el robo de vehículos y la presencia del crimen organizado en fronteras, pero es importante mencionar que esto está ocurriendo en territorio chileno y no se está violando ningún tratado”, afirmó. Además, recordó que medidas similares ya existían durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Videla explicó que el plan contempla la construcción de 30 kilómetros de zanjas en los primeros 90 días, acompañadas de un sistema de vigilancia reforzado con drones, torres de control y presencia permanente del Ejército.

“Hay confusión porque esto ha sido noticia internacional, pero es importante entender que está dirigido a los pasos no habilitados. Es para controlar lo ilegal”, sostuvo.

El legislador también señaló que las personas que ingresen de manera regular no tendrán inconvenientes. “Quienes pasen por pasos habilitados o ancestrales no serán detenidos”, aseguró.

En ese contexto, Videla indicó que busca abrir canales de diálogo con autoridades bolivianas, mencionando que ya sostuvo conversaciones con el presidente del Senado, Rodrigo Paz Pereira, para coordinar una reunión bilateral.

“Hay muchas alternativas que analizar, pero lo que no podemos hacer es no hacer nada frente a los pasos irregulares por donde pasan drogas, armamento y vehículos robados”, concluyó.

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