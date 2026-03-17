Desde la localidad fronteriza de Pisiga se reportaron avances en el proyecto chileno “Escudo Fronterizo”, una iniciativa destinada a reforzar el control en los límites con Bolivia y Perú.

Los trabajos comenzaron el lunes con el despliegue de maquinaria pesada, incluidas al menos seis retroexcavadoras que operan en la zona.

En el lugar se identifican dos zanjas: una del lado boliviano, construida en anteriores gestiones, y otra del lado chileno, que fue ampliada recientemente hasta cerca de tres metros de profundidad.

Estas estructuras forman parte de un plan que también contempla la instalación de vallas de seguridad de hasta cinco metros de altura.

El proyecto incorpora sensores de movimiento, sistemas térmicos y vigilancia aérea con drones, con el objetivo de fortalecer el control fronterizo.

Además, se observa la presencia de efectivos militares chilenos, en cumplimiento de medidas adoptadas por ese país.

Según datos oficiales, en Chile se registraron cerca de 180 mil migrantes en situación irregular, lo que ha impulsado el endurecimiento de las políticas de control en sus fronteras.

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