Chile inicia obras en la frontera con Bolivia como parte de su “escudo fronterizo”

El gobierno de Chile inició acciones para reforzar el control en la frontera con Bolivia mediante la construcción de zanjas y otras barreras de seguridad en la zona norte, una medida orientada a combatir el contrabando y el robo de vehículos.

Desde la región fronteriza de Pisiga, el diputado chileno Sebastián Videla informó que ya se realizaron trabajos previos con maquinaria para habilitar y reforzar los puestos fronterizos.

“Es un lugar donde operan bandas de delincuentes, bandas de ‘chuteros’ que llevan vehículos desde Chile hasta Bolivia. Creemos que cerrar los pasos no habilitados es una buena medida”, señaló el legislador.

Según explicó, la construcción de zanjas no es una medida nueva, ya que estructuras similares se realizaron durante el gobierno de Michelle Bachelet. Estas zanjas tendrían una profundidad aproximada de entre dos y tres metros.

El plan forma parte del denominado “escudo fronterizo”, anunciado por el presidente chileno José Antonio Kast, que incluye además el uso de tecnología de vigilancia como sensores y sistemas de monitoreo.

Las obras se ejecutarán inicialmente en la región de Arica y Parinacota y posteriormente en otras zonas fronterizas del norte chileno, donde se prevé el despliegue de maquinaria en los próximos días.

Videla aseguró que se tomará en cuenta la situación de los pasos utilizados por comunidades locales para el comercio y tránsito tradicional.

“Vamos a estar muy pendientes de que estos pasos ancestrales no perjudiquen a ambos países. Somos respetuosos de las comunidades de Bolivia y de los ciudadanos bolivianos que viven en Chile”, afirmó.

Las autoridades chilenas señalaron que las medidas buscan reforzar el control fronterizo en una zona donde existen denuncias de contrabando y traslado ilegal de vehículos hacia territorio boliviano. Entretanto, se prevé que las obras continúen en los próximos días a lo largo de varios sectores de la frontera.

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