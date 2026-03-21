Bolivia y Chile acuerdan reunión para avanzar en agenda bilateral: ¿qué áreas se abordarán?

Los gobiernos de Bolivia y Chile acordaron convocar una reunión de cancilleres y equipos técnicos para avanzar en acuerdos estratégicos en distintos ámbitos de interés común.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, tras un encuentro bilateral entre los cancilleres Fernando Aramayo y Francisco Pérez, en el marco de la cumbre de la Celac en Colombia.

Agenda bilateral

Según el reporte oficial, la reunión buscará concretar avances en temas como:

Conectividad e integración fronteriza

Comercio y migración

Seguridad

Recursos hídricos, hidrocarburos y energía

Ambas autoridades reafirmaron su compromiso de atender de manera coordinada estos ejes dentro de la agenda común.

Hacia una nueva etapa

En ese contexto, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, planteó días atrás la necesidad de iniciar un “nuevo ciclo” en la relación bilateral.

“Nuestra voluntad es la apertura de un nuevo ciclo (...) hay una responsabilidad con el futuro”, afirmó durante la posesión del presidente chileno, José Antonio Kast.

El acercamiento marca una señal de diálogo entre ambos países en torno a temas estratégicos, con miras a fortalecer la cooperación regional.

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