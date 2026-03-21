Petro entrega a Orsi la presidencia pro tempore de la Celac

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó este sábado la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) a su homólogo de Uruguay, Yamandú Orsi, durante un acto en Bogotá.

La transferencia se realizó en el marco del Foro de Alto Nivel Celac-África, con la participación de líderes internacionales, entre ellos el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Nuevo liderazgo regional

Al asumir el cargo para el periodo 2026-2027, Orsi destacó la importancia de fortalecer la integración regional y el diálogo entre países.

“Nuestra región tomó hace tiempo una decisión política profunda, elegir la paz”, afirmó durante su intervención.

El mandatario uruguayo señaló que su gestión priorizará temas como la seguridad alimentaria, la transición energética, la interconexión regional y el desarrollo productivo.

Desafíos en la región

Orsi también advirtió sobre los niveles de violencia en América Latina y el Caribe, indicando que la región concentra una proporción significativa de homicidios a nivel global.

En ese contexto, llamó a reforzar la cooperación contra el crimen organizado, incluyendo el narcotráfico y el tráfico ilícito de armas.

Asimismo, destacó la necesidad de acompañar a países en situaciones complejas, mencionando el caso de Haití.

Contexto de la Celac

Colombia asumió la presidencia del bloque en abril de 2025 y durante su gestión impulsó espacios de diálogo internacional, como encuentros con China, la Unión Europea y África.

Con el traspaso a Uruguay, la Celac inicia una nueva etapa enfocada en la articulación regional y la proyección internacional.

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