Machado denuncia reducción de alimentos a militares presos en Venezuela

La líder opositora venezolana María Corina Machado denunció este sábado que los militares considerados presos políticos en Venezuela habrían sufrido una reducción en sus porciones de alimentos dentro de los centros de detención.

A través de una publicación en la red social X, Machado afirmó que estas personas enfrentan condiciones adversas desde hace varios años.

"El régimen se ha ensañado con ellos por años (...). En los últimos días, incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles", escribió.

Situación de los detenidos

La exdiputada señaló que muchos de los militares detenidos forman parte de oficiales destacados dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, indicó que existen cuestionamientos por parte de sus compañeros debido a que, según afirmó, algunos civiles han sido liberados mientras los militares continúan privados de libertad.

Ley de Amnistía y críticas

En febrero, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que abarca un período de 27 años, desde 1999. Sin embargo, la normativa establece criterios específicos que limitan su aplicación a determinados casos.

Diversas organizaciones no gubernamentales han cuestionado esta ley, señalando que podría excluir a varios detenidos y no garantizar una liberación amplia.

Según datos oficiales, más de 8.000 personas han sido liberadas durante el primer mes de aplicación de esta norma.

El tema de los presos políticos continúa siendo uno de los principales puntos de debate en Venezuela, con denuncias recurrentes de organizaciones y actores políticos sobre las condiciones de detención y los procesos judiciales.

Mira la programación en Red Uno Play