Analista afirma que EE. UU. busca el control energético de Venezuela

El mundo tiene la mirada puesta en Venezuela. Este lunes, Delcy Rodríguez asumirá la presidencia transitoria con el respaldo de Estados Unidos, tras la intervención que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

El analista político venezolano Luis “Toty” Medina señaló que la juramentación de Rodríguez como presidenta encargada será solo un paso formal y advirtió que el principal interés de Estados Unidos no está centrado en la libertad ni en la democracia, sino en las capacidades energéticas del país.

“Si va o no a someterse a los designios de Estados Unidos se verá principalmente en la política energética que adopte Rodríguez. En cuanto conozcamos la política energética de su administración, veremos si atiende o no los lineamientos sugeridos por la Casa Blanca”, afirmó Medina.

Agregó que, actualmente, Venezuela no define de manera autónoma su política energética ni su financiamiento externo, ya que estas decisiones, dijo, están condicionadas por actores internacionales como Rusia, China, Cuba e Irán.

