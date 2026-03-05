Así cierra el dólar en el mercado paralelo este jueves 5 de marzo en Bolivia

El mercado paralelo de divisas en Bolivia cerró este jueves 5 de marzo con una tendencia al alza, consolidando los incrementos registrados durante el mediodía. Según el monitoreo de las principales plataformas digitales que rastrean el "dólar blue" o informal, la moneda estadounidense mostró variaciones hacia arriba en comparación con el inicio de la jornada.

El portal dolarboliviahoy.com informó que, al cierre de la tarde, la cotización se ubicó en Bs 9.22 para la compra y Bs 9.20 para la venta. Este movimiento refleja una escalada constante, considerando que la jornada arrancó a las 6:00 a.m. con valores de Bs 9.20 y Bs 9.15, respectivamente.

Por otro lado, la plataforma bolivianblue.net reportó cifras similares al finalizar el día, situando la divisa en Bs 9.21 para la compra y Bs 9.19 para la venta. En este caso, el incremento también fue progresivo, partiendo desde los Bs 9.19 (compra) registrados al amanecer.

El comportamiento del billete verde durante este jueves se resume de la siguiente manera:

Mañana (06:00 a.m.): La jornada inició con relativa estabilidad, oscilando entre los Bs 9.15 y Bs 9.20 .

Mediodía: Se reportó el primer ajuste significativo, con promedios que alcanzaron los Bs 9.21 en la oferta de compra.

Cierre de tarde: La divisa se consolidó en el rango de los Bs 9.19 a Bs 9.22, marcando el punto más alto del día.

Este comportamiento en el mercado informal continúa bajo la lupa de analistas y la población en general, ante la brecha persistente con el tipo de cambio oficial y la demanda de divisas en el sector comercial.

